'Украина потеряла верного сына': на Луганщине погиб боевой медик с Полтавщины. Фото

В боях за Украину оборвалась жизнь молодого военнослужащего Дмитрия Гуры из Полтавской области. Он был боевым медиком.

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Защитнику навеки остался 31 год. О потере сообщил Гоголевский поссовет.

Дмитрий Григорьевич Гура, 21.05.1993 года рождения, жил в селе Марьянское Миргородского района Полтавщины.

Присоединившись к рядам ВСУ, мужчина стал боевым медиком воинской части А5039. Имел звание старшего солдата и являлся владельцем марунового берета.

Воин погиб 23 ноября 2024 года на Луганщине во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности страны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

"Скорбим, оплакиваем нашего павшего земляка, просим Всевышнего подарить ему Царство Небесное. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и побратимам защитника… Украина потеряла верного сына, а Небесное войско пополнилось мужественным и несгибаемым воином. Почет и слава Герою!" – отметили в поселковом совете.

Прощание с защитником состоится 13 декабря в родном селе Марьянское. Похоронят воина Дмитрия Гуру на Аллее Героев в Миргороде.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб 55-летний защитник Павел Черныш из Полтавской области. В мирной жизни он был учителем истории, на войне – воином Нацгвардии.

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