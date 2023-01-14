Украина потребовала от РФ вернуть около 800 раненных военнопленных, – омбудсмен Лубинец

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что украинская сторона передала россиянам список с фамилиями около 800 раненых украинских военнопленных. Украина требует от РФ применить к ним процедуру репатриации.

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Об этом омбудсмен сказал 13 января в эфире национального телемарафона. Об этом шла речь во время третьего раунда переговоров с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

По его словам, вместе с Москальковой они пришли к мнению, что военнопленные, которые считаются тяжелоранеными, должны быть переданы по процедуре репатриации.

Репатриацией называют возвращение на Родину военнопленных или гражданских лиц, во время войны оказавшихся за пределами своей страны. Как подчеркнул Лубинец, речь идет не о количественном обмене, а именно о репатриации, без всяких условий каждой из сторон.

"Эта инициатива прозвучала впервые. И мы передали список военнослужащих украинской армии, которые, по нашему мнению, ранены и тяжело ранены. Это практически 800 наших раненых", – заявил омбудсмен.

Украина получила от россиян такой же список. "Это положительный шаг, когда российская сторона выступила с поддержкой нашей инициативы. А дальше посмотрим, что будет", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лубинец рассказал, что по результатам переговоров с Москальковой удалось узнать, что более 20 украинцев, считавшихся погибшими в войне, оказались живыми. Они находятся в российском плену.

Встреча Лубинца с Москальковой состоялась в столице Турции Анкаре в расширенном формате – с участием турецкой стороны.

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