Украина просила у Польши оружие, приобретенное в Южной Корее: Дуда объяснил, почему пришлось отказать

Украина обращалась в Польшу с просьбой передать ей оружие, закупленное в Южной Корее. Однако президент Анджей Дуда отказал.

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Об этом он рассказал на брифинге во время визита в Южную Корею. Его слова цитирует RMF24.

Журналисты спросили Анджея Дуду, возможен ли такой сценарий: если Корея решит передать оружие Украине, то Варшава также может поставить Киеву вооружение, полученное из Сеула, а союзники по НАТО пополнят польские запасы.

Но Дуда подчеркнул, что оружие, которое купили в Южной Корее, предназначено для обороны Польши. К тому же ее купили "за миллиарды злотых из карманов польских налогоплательщиков". Потому Варшава не рассматривает ни один сценарий передачи этого оружия. И даже если Сеул согласится передавать оружие Украине, это будет не из запасов, предусмотренных для Польши.

При этом резидент Польши признался, что его просили украинские партнеры по передаче южнокорейского вооружения, но он отказал.

"Мой ответ был четким – пока я президент, не можем кому-то передать то оружие, которое мы закупили в последние годы для укрепления безопасности Республики Польша. Еще раз повторяю – за миллиарды долларов из наших общих карманов, потому что это карманы налогоплательщиков", – сказал Дуда.

Отметим, Южная Корея входит в десятку крупнейших экспортеров оружия в мире. Но до сих пор напрямую не дает Украине летальное оружие.

Однако на фоне отправки северокорейских солдат в Россию в Сеуле заявляли, что будут принимать необходимые меры в зависимости от масштабов военного сотрудничества Пхеньяна и Москвы. В частности, Южная Корея может пересмотреть свою позицию о предоставлении оружия Украине. Об этом заявил президент Юн Сок Йоль.

Как сообщал OBOZ.UA, Южная Корея рассматривает возможность отправки в Украину своего персонала. В частности, офицеров разведки и специалистов по КНДР. Об этом сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на представителя разведки.

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