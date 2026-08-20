Украина расширяет применение ИИ на фронте: в Минобороны раскрыли подробности

Подразделения Сил обороны Украины уже используют более 70 систем на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения для выполнения боевых задач. Эти технологии помогают в навигации, обнаружении и распознавании объектов, а также в наведении беспилотников на цели.

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Об этом сообщило Министерство обороны Украины. В ведомстве отметили, что сегодня более 200 украинских компаний занимаются производством беспилотников с использованием ИИ.

Как ИИ помогает дронам на фронте

Искусственный интеллект и компьютерное зрение позволяют передать алгоритмам часть задач, которые ранее выполняли операторы. В частности, речь идет о навигации, анализе изображений, распознавании объектов и автоматическом донаведении.

Алгоритмы машинного зрения позволяют беспилотникам ориентироваться без сигнала GPS. Система анализирует рельеф местности и наземные ориентиры и сравнивает их с предварительно загруженными картами. Нейронные сети также анализируют изображения с бортовых камер и обнаруживают военную технику и живую силу противника.

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Эти технологии используются и при приближении дрона к цели. После ее захвата система может продолжать движение автономно, даже если оператор потерял связь с беспилотником из-за действия российских средств радиоэлектронной борьбы.

В то же время в Минобороны подчеркнули, что окончательное решение о выборе цели и её поражении принимает человек. Ведомство поставило перед собой задачу, чтобы 100% дронов на фронте обладали машинным зрением и искусственным интеллектом.

Avengers Labs обучает ИИ на данных с поля боя

Еще одним инструментом для развития военного ИИ стала платформа Avengers Labs, к которой Минобороны открыло доступ украинским оборонным компаниям. Она содержит аннотированный массив из 5 млн кадров, собранных на поле боя. Значительная часть этих данных поступает из боевой системы DELTA и постоянно пополняется.

В массиве представлены изображения различных целей — танков, артиллерии, систем противовоздушной обороны, пехоты, а также воздушных объектов, в частности Shahed и разведывательных беспилотников.

По данным Минобороны, Avengers Labs обнаруживает 70% вражеской техники на видео в модуле Vezha системы DELTA. На поиск одной цели системе требуется около 2,2 секунды.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бывший министр обороны Михаил Федоров рассказал о своём видении технологического развития украинской армии. Он подчеркнул необходимость максимальной роботизации фронта и более широкого применения беспилотников и автономных систем, которые должны выполнять боевые задачи там, где это возможно.

Федоров считает, что в будущем Украина должна перейти к использованию полностью автономных боевых систем с искусственным интеллектом. По его мнению, развитие таких технологий должно помочь сохранить жизни украинских военных.