Украина разрабатывает искусственный интеллект для беспилотников: как он изменит ситуацию на фронте

Украина разрабатывает системы искусственного интеллекта (ИИ), которые помогут управлять большим количеством беспилотников, что позволит перенести боевые действия на территории, где наши Силы обороны стремятся получить технологическое преимущество в бою. Этими разработками сейчас занимаются несколько стартапов.

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Об этом пишет Reuters. Украина надеется, что развертывание дронов с поддержкой искусственного интеллекта на линии фронта поможет ей преодолеть усиление глушения сигнала со стороны россиян.

Кроме того, это позволит украинским беспилотным летательным аппаратам работать в больших группах.

Разработка беспилотников с искусственным интеллектом в Украине делится на:

– визуальные системы, помогающие идентифицировать цели и направлять на них беспилотники;

– картографирование местности для навигации;

– более сложные программы, позволяющие БПЛА работать во взаимосвязанных роях.

В частности, над этим работает компания Swarmer – она разрабатывает программное обеспечение, объединяющее дроны в сеть. Решения могут быть реализованы мгновенно всей группой БПЛА, при этом человек вмешается только для того, чтобы дать зеленый свет автоматическим ударам.

В то время как пилоты-люди лишь пытаются управлять операциями с более чем пятью беспилотниками, искусственный интеллект сможет справиться с сотнями дронов.

Кроме расширения операций, автоматизация поможет защитить пилотов беспилотников, действующих вблизи линии фронта и приоритетной целью для огня противника, говорит генеральный директор Swarmer Сергей Куприенко.

Он добавил, что технология Swarmer все еще находится на стадии разработки и была лишь экспериментально испытана на поле боя.

Еще одна система под названием Styx позволит управлять сетью разведывательных и ударных дронов, как больших, так и маленьких, в воздухе и на земле. Каждый дрон сможет планировать свои собственные действия и прогнозировать поведение других в рое.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские операторы беспилотных летательных аппаратов улучшают свои возможности для блокирования российских дронов большой дальности в воздухе. Такие технологические инновации могут позволить ВСУ ослабить давление на средства противовоздушной обороны малой и средней дальности, если будут успешно использованы в масштабах.

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