ВСУ начали использовать FPV-дроны для поражения российских разведывательных БПЛА: в ISW объяснили, что это даст

Украинские операторы беспилотных летательных аппаратов улучшают свои возможности для блокировки российских дронов большой дальности в воздухе. Такие технологические инновации могут позволить ВСУ ослабить давление на средства противовоздушной обороны малой и средней дальности, если будут успешно использованы в масштабах.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там проанализировали ряд фото и видео уничтожения российских БПЛА, опубликованных в сети.

Так, на кадрах от 1 июня видно, как защитники с помощью FPV-дронов наносят удары по вражеским разведывательным БПЛА "Зала" и "Орлан-10" в полете в районе Большой Новоселки.

29 июня ВСУ показали, как украинский беспилотник перехватывает летящий в воздухе на Харьковском направлении боеприпас российского "Ланцета".

"Как украинские, так и российские силы, похоже, улучшают свою способность использовать FPV-дроны для перехвата других БПЛА на тактическом уровне. Но мы еще не наблюдали подтверждения того, что ВС РФ используют FPV-дроны для ударов по украинским боеприпасам или разведывательным беспилотникам большей дальности в воздухе", – отметили в ISW мастерство украинских воинов.

Специалисты говорят, что оккупанты использовали ограничения Сил обороны Украины в средствах ПВО в последние месяцы, чтобы свободнее управлять разведывательными БПЛА, в том числе и в глубоких украинских тылах. Вероятно, это позволило врагу усовершенствовать свои разведывательно-огневые и разведывательно-ударные комплексы.

Однако надежная украинская способность использовать дешевые и широкодоступные беспилотные летательные аппараты для массового перехвата более дорогих российских разведывательных дронов позволит ВСУ ухудшить российские запасы. Воины смогут также уберечь собственные дорогие и дефицитные ракеты-перехватчики малой и средней дальности для более дорогих и важных российских воздушных целей.

"Сейчас обе стороны находятся в технологической гонке наступление-оборона и способность Украины внедрять масштабные технологические инновации, опережая российские адаптации, имеет решающее значение для ее способности компенсировать текущие преимущества России в воинской части", – констатировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, также в ISW отметили успешный удар ВСУ по командному пункту российского полка в Белгородской области РФ в конце июня 2024 года, вероятно, с использованием западного оружия. Там подчеркнули: Украина может сорвать наступательные операции оккупантов, если Запад продолжит снимать ограничения по применению его вооружения для поражения военных объектов в России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!