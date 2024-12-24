Украина разрабатывает ракету, способную долететь до Москвы - The Economist

Украина приступила к разработке новой ракеты под названием "Трембита", которая должна стать важным элементом в стратегии обороны страны Одна из версий этой ракеты будет способна долететь до Москвы.

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Об этом сообщает The Economist, ссылаясь на информацию украинских военных. Разработка "Трембиты" длится всего полтора года, что является впечатляющим сроком для столь сложной инженерной задачи.

Базовая версия ракеты имеет скорость 400 км/ч и дальность до 200 км, в то время как более мощная модель, предназначенная для более отдаленных целей, находится в стадии разработки. Серийное производство планируется начать по завершении финальных испытаний.

"Трембита" стала частью стратегической программы восстановления ракетного потенциала Украины, который был утрачен после подписания Будапештского меморандума 1994 года. В то время Украина отказалась от ядерного оружия и межконтинентальных ракет в обмен на гарантии безопасности со стороны крупных государств.

Шесть новых ракет и ракетно-беспилотных кроссоверов уже готовы к полету, и к ним может присоединиться еще несколько меньших проектов. Москва" в 2022 году. Одним из самых известных является "Нептун" - крылатая ракета большой дальности, разработанная на основе противокорабельного оружия. Именно эта ракета уничтожила российский флагман "Москва" в 2022 году.

Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров отметил, что работает над снижением барьеров для развития ракетной отрасли.

"Все, чему дают свободу в Украине – летит. Следующий 2025 год станет годом украинской крылатой ракеты", – отметил он.

Программа ракетных разработок тщательно охраняется, поскольку Россия постоянно пытается поразить производственные мощности, что приводит к жертвам среди работников. В декабре 2023 года несколько российских ракет ударили по киевскому предприятию, производящему ракеты "Нептун". А в ноябре 2024 года российские силы атаковали "Южмаш" в Днепре с помощью баллистической ракеты "Орешник".

Владимир Горбулин, бывший советник по национальной безопасности, отметил, что программа ракетного производства продолжается, хотя компоненты изготавливаются на многочисленных скрытых объектах, таких как гаражи, также консультирует несколько проектов в этой области.

The Economist подчеркивает, что основной проблемой является финансирование, хотя государство готово инвестировать в разработку, значительную часть средств также должны вложить сами инженеры и частные предприятия.

Напомним, украинские инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS и с участием волонтеров из общественной организации "Відсіч" занимаются созданием боевой ракеты "Трембита".

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