Украина решила проблему нехватки солдат для обороны: генерал НАТО раскрыл детали

В Силах обороны Украины нашли способ, как решить проблему с недостаточным количеством личного состава в подразделениях для защиты от российского полномасштабного вторжения. Этого удалось достичь в частности благодаря тому, что Украина увеличила резерв людей, доступных для мобилизации.

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Об этом сказал главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи во время слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам. По его словам, военные Сил обороны Украины заняли на фронте сильные оборонительные позиции.

"Украинцы со своей стороны заняли очень сильные оборонительные позиции, хорошо укрепленные, и, похоже, они решили некоторые из своих проблем с живой силой, которые были особенно острыми прошлой осенью", – отметил Каволи.

Генерал говорит, что Украина увеличила резерв людей, доступных для мобилизации. Также был увеличен резерв тех, кто доступен для добровольного набора. При этом, как он добавил, военному командованию украинской армии удалось эффективно вывести людей из штабов на передовую.

"Они увеличили количество людей, доступных для добровольного набора, и проделали хорошую работу, переправив людей из штаба на фронт", – отметил он.

Оккупационные российские войска, сказал Каволи, страдают от недостатка бронетехники и живой силы, и обе стороны "полагаются на дальнобойные атаки". Армия страны-агрессора применяет крылатые ракеты и КАБы, а военные ВСУ полагаются в основном на дроны-камикадзе и некоторые системы крылатых ракет собственного производства.

"Украинцы сейчас на очень сильных позициях и еженедельно улучшают свою способность генерировать силу и укреплять свои позиции", – подчеркнул генерал.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Россию можно заставить прекратить огонь уже в ближайшие недели или месяцы. Вопрос только в давлении на страну-оккупант.

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