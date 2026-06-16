Украина сформирует новые подразделения беспилотных систем для укрепления обороны границы на севере: Сырский раскрыл подробности

Украина продолжает укреплять оборону приграничных зон в северных регионах. С целью повышения эффективности прикрытия рубежей продолжается формирование новых подразделений беспилотных систем.

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Об этом по итогам совещания сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский. Генерал заслушал доклады и сделал акцент на последовательном усилении Сил обороны, наращивании резервов и подготовке войск к выполнению задач в любых условиях развития ситуации.

"Провел совещание по состоянию и готовности резервов Вооруженных Сил Украины. Особое внимание уделили усилению обороны государственной границы на северном направлении. Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых частей беспилотных систем", – написал главком.

Детали совещания

Сырский подчеркнул, что подразделения будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач. В то же время, по его словам, продолжается укрепление потенциала частей, которые уже задействованы на соответствующем направлении.

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Генерал заслушал доклады о восстановлении боеспособности воинских подразделений после выполнения боевых задач и их доукомплектовании вооружением и техникой и отметил, что обеспечение войск всем необходимым остается одним из ключевых приоритетов.

Особое внимание было уделено развитию сержантского корпуса.

"Именно сержанты являются основой боеспособности подразделений и важным звеном между командиром и военнослужащим. Будущие командиры должны вырастать прежде всего из числа воинов, доказавших свою эффективность в бою, обладающих лидерскими качествами, авторитетом среди собратьев и высокой мотивацией к службе", – убежден Сирский.

Также во время совещания было рассмотрено состояние бригад территориальной обороны и принято принципиальное решение о расширении использования беспилотных систем в их составе. Это позволит существенно усилить возможности подразделений в разведке, уничтожении врага и защите определенных районов ответственности.

"Продолжаем последовательно укреплять Вооруженные Силы Украины, наращивать потенциал резервов и готовить войска к выполнению задач при любом развитии обстановки", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сырский заявил о росте преимущества Украины в сфере применения беспилотных технологий на фронте. По его словам, украинские силы не только не уступают противнику, но и на отдельных направлениях опережают его.

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