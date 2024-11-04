Украина скоро получит от Канады первую систему ПВО NASAMS: Зеленский провел телефонный разговор с Трюдо

Канада отправила первую заказанную для Украины системы ПВО NASAMS. Ее заказали еще в 2023 году.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он подвел итоги телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который провел в понедельник, 4 ноября. По словам главы государства, NASAMS должно поступить в Украину уже до конца года.

"Премьер-министр сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS. Рассчитываем получить ее до конца текущего года", – написал украинский лидер в Telegram.

Зеленский рассказал, что они с Трюдо обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины, ситуацию на поле боя, в частности, привлечение к войне Северной Кореи.

Президент поблагодарил премьер-министра Канады за успешно проведенную тематическую конференцию по четвертому пункту Формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц", которая состоялась в Монреале 30-31 октября. Следующим этапом должна стать подготовка итогового документа – План мира – по результатам всех тематических конференций.

"На полях конференции наша делегация представила Джастину План победы и сегодня он подтвердил его поддержку", - отметил президент.

Также лидеры обсудили дальнейшее сотрудничество по организации второго Саммита мира и вовлечению в эту работу стран Глобального Юга, а также скоординировали сотрудничество в рамках канадского председательства в G7 в следующем году.

Напомним, канадское правительство оплатило обещанную систему в марте прошлого года. Однако она до сих пор не была передана Украине.

Планировалось, что Канада оплатит полную стоимость ПВО NASAMS правительству США, а Штаты уже заключат договор о продаже техники с Украиной. С помощью такой схемы правительство Канады пыталось избежать необходимости обращаться за разрешением в Вашингтон каждый раз, когда передавало бы технику американского производства.

Как сообщал OBOZ.UA, задержка с передачей Украине оплаченной Канадой система ПВО NASAMS произошла именно в США. О том, почему Киев до сих пор ее не получил, рассказал министр обороны Канады Билл Блэр.

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