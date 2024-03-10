Виновны США: министр обороны Канады объяснил, почему Украина до сих пор не получила обещанный ЗРК NASAMS

Заказанная Канадой в Соединенных Штатах для Украины система ПВО NASAMS до сих пор не получена Киевом. Министр национальной обороны Билл Блэр, находившийся на этой неделе в Эдмонтоне, сказал, что задержка произошла именно в США.

Об этом сообщает издание Edmonton Journal. Заказ стоимостью $406 миллионов был сделан более года назад.

Отмечается, что Канада выделила деньги, заключив контракт с Соединенными Штатами, которые уже обеспечивали наземную систему противовоздушной обороны NASAMS для Украины, однако коалиционная закупка находится во взвешенном состоянии.

"Американцы должны обеспечить финансирование, чтобы завершить контракты с норвежским производителем Kongsberg Defense and Aerospace", – сказал Блэр.

По его словам, без комбинированного соглашения на приобретение национальной передовой ЗРК NASAMS производства Норвегии в рамках обычной процедуры закупок понадобилось бы несколько лет.

"Именно поэтому мы пытались ускорить этот процесс. К сожалению, американцы столкнулись с трудностями в своем собственном финансовом пакете", – сказал Блэр.

В январе 2023 года Оттава объявила о передаче Украине системы противоракетной обороны "земля-воздух" для усиления противостояния России.

"Мы это обещали, Украине это необходимо. Мы хотим, чтобы это было доставлено как можно скорее", – сказал Блэр.

Министр подчеркнул, что все стороны понимают важность реализации этого проекта.

"Киев заявил, что они хотят, чтобы мы завершили процесс приобретения NASAMS как можно скорее, и Канада делает все возможное, чтобы это стало реальностью", – добавил министр.

Объявленная как первая в мире оперативная сетево-ориентированная наземная система противовоздушной обороны малой и средней дальности, NASAMS может справиться с несколькими боевыми действиями, имея возможности за пределы видимости, расширяя зону защиты и повышая общую боевую способность вооруженных сил.

Как сообщал OBOZ.UA, Канада до сих пор не передала Украине ЗРК NASAMS, который пообещала около года назад. Более того: пока неизвестны даже приблизительные сроки возможной поставки.

Планировалось, что Канада оплатит полную стоимость системы правительства США, а Штаты уже заключат договор о продаже техники с Украиной. С помощью такой схемы правительство Канады пыталось избежать необходимости обращаться за разрешением в Вашингтон каждый раз, когда передавало бы технику американского производства (а NASAMS производят две компании: американская Raytheon и норвежская Kongsberg).

Напомним, в середине декабря в Норвегии объявили о новой партии помощи для Украины. Речь идет о дополнительных системах ПВО NASAMS на сумму 335 млн норвежских крон (свыше 28 млн евро). Также норвежское правительство отметило, что страна предоставит Украине финансовую помощь и работает над наращиванием софинансирования оборонной промышленности вместе с европейскими партнерами, чтобы производить больше боеприпасов для ВСУ.