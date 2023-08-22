Украина совместно с партнерами по НАТО наладила производство 120-мм мин: тысячи штук уже на фронте. Фото

С начала российской войны Украина совместно с партнерами по НАТО наладила производство 120 мм мин. Бойцы ВСУ уже используют тысячи подобных боеприпасов в борьбе с врагом на передовой.

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Об этом сообщает ООО "Украинская бронетехника". Компания наладила совместное производство минометных выстрелов калибра 120-мм сразу с двумя странами-членами военно-политического блока (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).

"Силы обороны Украины уже получают тысячи новых минометных выстрелов. 120-мм миномет на сегодняшний день является одним из наиболее распространенных видов артиллерийского оружия украинской армии. 120-мм мины эффективно поражают вражескую живую силу и технику, уничтожают укрытие, огневые позиции и помогают украинским защитникам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что минометные выстрелы производятся по современным технологиям и полностью соответствуют стандартам Североатлантического альянса.

"Международная кооперация и рассредоточение производственных мощностей помогли нашему предприятию нарастить ежемесячные объемы поставок этих боеприпасов. Больше минометных выстрелов нашим артиллеристам, богам войны! Слава Украине!" – добавили в "Украинской Бронетехнике".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в государственном концерне "Укроборонпром" впервые показали 120-мм мину, созданную со страной-членом НАТО. Контракт на поставку этих средств поражения уже заключен.

Также сообщалось, что военно-промышленный комплекс Украины наладил самостоятельное производство снарядов калибра 122 мм и 152 мм, используемых в артиллерии советского производства. Они являются полноценными выстрелами, а не просто оболочкой, и позволяют нашей армии отрабатывать поставленные задачи.

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