Украина спасла с оккупированной территории еще двоих детей. Фото

Во вторник, 26 ноября, домой вернулись еще двое украинских детей. Девочек удалось спасти с временно оккупированных Россией территорий благодаря инициативе президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram. Он поблагодарил всех привлеченных партнеров за помощь.

Глава ОП опубликовал фото спасенных детей. Это 6-летняя Мария и 14-летняя Вероника.

Мария жила вместе с бабушкой и дедушкой в поселке на оккупированной части Донбасса. После гибели бабушки девочка осталась только с дедушкой. Он боялся, что оккупационные власти отберут внука от него. Поэтому единственным спасением для ребенка стала эвакуация на безопасную, подконтрольную Украине территорию.

"Сегодня Мария в безопасности вместе с мамой и младшим братиком", – написал Ермак.

Вероника попала в попечительскую семью в Херсонской области. Однако после российской оккупации в 2022 году села, где она проживала, жизнь девочки изменилась. Вероника находилась в постоянном стрессе и страхе, что негативно влияло на ее здоровье. А из-за отсутствия стабильной связи и электричества девочка не могла учиться.

"Сегодня Вероника уже дома", – отметил руководитель Офиса президента.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в этом месяце из временно захваченных войсками России территорий удалось вернуть еще 15 детей. Они уехали из Донецкой, Запорожской и Херсонской областей с помощью благотворительной организации Save Ukraine в рамках гуманитарной программы Bring Kids Back.

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