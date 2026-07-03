Украина способна в долгосрочной перспективе превзойти возможности РФ по производству высокотехнологичного оружия, – Зеленский

Украина достигла уровня производства оружия, который может превзойти возможности России. Это касается, прежде всего, украинских дронов всех типов, роботов и украинской ракетной программы.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего. В ходе заседания глава государства принял ряд важных решений.

Зеленский провел заседание Ставки

Глава государства поручил МИД и Минобороны сосредоточиться на работе с партнерами, что может принести дополнительное финансирование на производство.

"Ожидаю конкретных результатов – договоренностей с партнерами. Инвестиции в украинское производство – это инвестиции в принуждение России к миру, и партнеры должны воспринимать это как наше общее с ними достижение", – сказал Владимир Зеленский.

В то же время глава государства прокомментировал украинские удары по объектам стратегической и военной инфраструктуры на территории России. По его словам, ограничение способности России вести войну напрямую зависит от того, насколько широко среди российских социальных групп распространится ощущение, что война напрямую влияет на повседневную жизнь.

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"Украина продолжит политику повышения цены оккупации для оккупанта, ограничения возможностей России финансировать войну", – сказал глава государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что у России большие проблемы из-за ситуации на поле боя, а главе Кремля Владимиру Путину сложно объяснять это россиянам. Зато его заявления о якобы особом отношении к Крыму не соответствуют действительности.

Как сообщал OBOZ.UA, бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного вызвали в Киев незадолго до отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера. В команде Владимира Зеленского собирались выяснить, будет ли он участвовать в президентских выборах, если бы они проходили осенью.

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