Украина справилась с основным этапом ликвидации подрыва Каховской ГЭС, но последствия будет еще долго, – Клименко

Украина справилась с основным этапом ликвидации последствий взрыва российскими захватчиками плотины Каховской ГЭС. И хотя последствия этой катастрофы наша страна будет ощущать очень долго, совместными усилиями сможем их преодолеть.

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Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Его цитирует прессслужба МВД в Telegram.

Министр напомнил, к каким последствиям привел теракт, устроенный российскими оккупантами на Каховской гидроэлектростанции.

Масштабы эко-катастрофы большие. В зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей, где проживало почти 900 тысяч человек.

К ликвидации последствий подрыва станции ежедневно привлекались более двух тысяч работников МВД, 300 единиц техники и более сотни плавательных средств.

Около 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде. Пострадавшим за все это время было доставлено 148 000 тонн питьевой и технической воды, почти 119 000 тонн продуктов и вещей первой потребности.

"В целях предотвращения ухудшения санитарной ситуации проведено более 173 000 рейдов совместно с Госпродпотребслужбой, органами местного самоуправления и рыбоохраны", - отметил Игорь Клименко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Чтобы предотвратить пылевые бури, дно Каховского водохранилища засеяли клевером и люцерной. Через несколько лет на месте посеянных растений вырастут луговые травы, присущие Херсонщине.

В Днепропетровской области 21 августа заработала первая нить водопровода, которая обеспечит доступ к воде около 25% населения Кривого Рога. Водоснабжение города пострадало после взрыва россиянам Каховской ГЭС.