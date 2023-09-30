'Украина станет одним из ключевых производителей оружия': Зеленский подвел итоги Форума оборонных индустрий. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итог Форума оборонных индустрий, отметив, что это новый этап развития украинского ОПК. Он подчеркнул, что наше государство может оказаться и обязательно станет донором глобальной безопасности.

Такое заявление глава государства сделал во время вечернего видеообращения в субботу, 30 сентября. Соответствующее видео опубликовал офис президента.

"Сегодня уже можем оценить главный итог этой недели для нашей "оборонки". Начался действительно новый этап развития украинской оборонной промышленности. Состоялся первый Форум оборонных индустрий. Очень успешный. И он показал глобальный интерес к возможности работать в Украине и с Украиной в производстве оружия и всего, что необходимо для реальной защиты любой свободной нации", – сказал президент.

Он добавил, что новый формат с оборонными компаниями – это Альянс оборонных индустрий, который уже имеет 38 компаний-участниц.

Они представляют 19 стран мира, включая США, Великобританию, Германию, Швецию, Данию, Нидерланды, Канаду, Болгарию, Австралию, Бельгию, Литву, Латвию и Эстонию, а также Чехию, Северную Македонию, Словакию, Испанию, Хорватию и Финляндию.

Видео дня

"Для старта это очень мощно и работа продолжается. Еще компании будут присоединяться", – уточнил Зеленский.

Кроме того, украинские производители подписали на Форуме 20 документов, среди которых соглашения и меморандумы с компаниями-партнерами. Каждый такой документ становится затем новым производством или усилением существующего сотрудничества.

"Это договоренности о совместном производстве, это обмен технологиями, это снабжение компонентов. Производство порохов, производство боеприпасов. Это подготовка персонала для нашей "оборонки". Отдельно и очень внимательно развиваем украинское производство дронов, наземных и морских автономных систем", – пояснил глава государства .

Он отметил, что всего в первом Форуме оборонных индустрий приняли участие более 250 компаний. Среди них – десятки украинских компаний. Также идет подготовка к тому, чтобы в Украине начали производить системы ПВО.

"Когда со временем увидим и ощутим в реальных действиях максимальную вооруженную мощность Украины – наших производителей, нашего ОПК, нашего нового сотрудничества с миром, – мы сможем сказать, что начало этого было заложено именно сейчас, именно в таких договоренностях, как на Форуме и как во время моих визитов, в частности в Америку, Швецию и другие страны", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что все сильнейшие государства уже сотрудничают или будут сотрудничать с Украиной.

"Наше государство станет одним из ключевых мировых производителей оружия и оборонных систем. И это уже не просто амбиция или перспектива, это потенциал, который начал реализовываться. Я благодарю всех, чья работа – именно такие результаты для Украины! Сейчас – и должны говорить об этом откровенно - Украина является реципиентом, получателем безопасности. Но наше государство может стать и обязательно станет донором глобальной безопасности. В частности, благодаря нашей оборонной промышленности. Благодаря силе, устойчивости и несгибаемости нашего народа", – добавил президент.

Зеленский рассказал, что в воскресенье будет очень важный день для Украины и всех украинцев.

"День защитников и защитниц Украины. Миллионов, которые не только сохранили Украине достойное место в истории человечества, но и делают так, что наш народ и наше государство не теряют свою историю, сражаются за свою жизнь и свободу и вдохновляют борьбой весь свободный мир. Завтра мы особо поблагодарим всех наших защитников и защитниц. Завтра мы особо почтим память тех, кто отдал свою жизнь ради Украины", – подчеркнул он.

Глава государства добавил, что впервые этот день – Покров – будет 1 октября. И он призвал сделать для этого дня украинскую традицию.

"1 октября. Девятое утро. Где бы вы ни были – на центральной улице вашего города или просто дома, – давайте на минуту остановимся и почтим молчанием память наших павших защитников и защитниц и подумаем о тех, кто сейчас в бою, на боевых задачах, на постах. Кто спасает жизнь. Кто защищает – во всех смыслах этого слова – наш народ и государство. Не было бы силы и воли Украины, если бы не все, кто стал на защиту Украины. Спасибо. Уважаем. Помним. Все вместе", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский рассказал о будущем производстве оружия и систем ПВО в Украине. Он отметил, что у мира есть четкая заинтересованность в сотрудничестве с украинцами в этой сфере.

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