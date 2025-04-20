Украина стремится спасти из российского судилища австралийца, воевавшего в составе ВСУ: в чем его обвиняют

Страна-агрессор Россия планирует судить гражданина Австралии, защитника Украины Оскара Дженкинса как "наемника", хотя он официально служил в ВСУ. Наше государство хочет спасти воина, попавшего во вражеский плен.

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Со ссылкой на украинского посла в Австралии Василия Мирошниченко 9news.com сообщает: пленному австралийскому добровольцу уже предъявили обвинения и обвиняют в наемничестве. Добровольцу грозит 15 лет тюрьмы.

РФ игнорирует тот факт, что Дженкинс официально заключил контракт с Вооруженными силами и служит в 402-м отдельном стрелковом батальоне в составе 66 ОМБр.

Поэтому к австралийцу необходимо применять международное право и относиться к нему как к военнопленному.

Мирошниченко признался: обвинение агрессора против защитника Украины его не удивили, ведь раньше россияне поступали так же в отношении многих других иностранцев и даже некоторых иностранных журналистов.

В то же время посол заявил: "Мы остаемся оптимистами, что сможем в конце концов обменять его".

В РФ утверждают, что Дженкинс воевал с марта по декабрь 2024 года. Ранее распространялась информация, что гражданина Австралии могли убить после захвата в плен противника. В январе 2025-го появилось опровержение и заявления российской стороны, что Дженкинс жив.

Посол Мирошниченко предполагал, что информация о казни австралийского добровольца могла быть специальной информационной операцией врага, попыткой запугать иностранцев, чтобы те не ехали воевать за Украину.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подчеркнул, что его страна не покинула Дженкинса и продолжит использовать все доступные возможности для того, чтобы отстаивать его права.

Как писал OBOZ.UA, ранее в России гражданин Великобритании Джеймс Скотт Рис Андерсон был приговорен к 19 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Защитник попал в плен во время боев в Курской области РФ.

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