Украина существенно увеличивает производство дронов дальнего действия – WSJ

Украина в войне против РФ активно использует беспилотники дальнего радиуса действия для атак на вражеские нефтеперерабатывающие заводы, аэродромы и объекты логистики. Чтобы удовлетворить спрос на такие дроны, в Украине появились стартапы, которые производят различные БПЛА.

Сейчас наше государство существенно увеличивает производство дронов дальнего действия. Постепенно украинские БПЛА вытесняют другие дроны, хотя и их изготовление в значительной степени зависит от доступных китайских компонентов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Сколько именно дронов дальнего радиуса действия на сегодняшний день производится в Украине, неизвестно. Однако один из производителей таких БПЛА заявил, что планирует увеличить выпуск беспилотников до 500 штук в месяц уже к середине года.

"Украине необходимо оптимизировать производство и выбрать те БПЛА, которые можно производить в массовом порядке", – заявил эксперт по беспилотным летательным аппаратам в Центре военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт.

Он рассказал о 19 различных моделях беспилотников, которые используются для атак по территории России. Такие БПЛА обычно несут боеголовку весом 20 кг, говорит эксперт.

Дроны AQ-400 Scythe, сделанные преимущественно из дерева, имеют заявленную дальность полета 750 км и боеголовку весом 43 кг. Беспилотники Beaver могут пролететь до 1000 км с полезной нагрузкой около 20 кг. А удар на самую большую глубину может нанести легкий дрон A22 – он автоматизирован и оснащен взрывчаткой.

Как сообщал OBOZ.UA, на Западе снова выразили восхищение изобретательностью украинских военных в использовании нестандартных подходов в войне, в частности, для поражения вражеских целей. В этот раз они отметили, как защитники превратили по меньшей мере два спортивных самолета в очередной ударный беспилотник дальнего действия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!