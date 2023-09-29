Украина удерживает инициативу: Тони Радакин указал на знаковость ударов по Черноморскому флоту РФ

Начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что Украина удерживает инициативу на фронте. В то же время кремлевский диктатор Владимир Путин потерял контроль над войной.

Такое заявление Радакин сделал во время визита в Киев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Британии.

"Мы обсудили новые обязательства по военной помощи, принятые на прошлой неделе в Рамштайне, которые помогут укрепить силу и устойчивость Украины в зимнее время и в последующий период", – сказал он.

Начальник Штаба обороны Великобритании также прокомментировал недавние удары по ЧФ РФ. Он также заверил в дальнейшей поддержке Лондоном нашей страны.

"Недавние удары по Черноморскому флоту – еще один пример того, как Украина сохраняет инициативу. Путин потерял контроль над войной, которую он начал, и, как следствие, Россия ослабевает. Этот визит, а также мои визиты летом укрепили мою уверенность в том, что Украина победит. Великобритания будет оставаться с ними на каждом этапе пути", – резюмировал Радакин.

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Стоит отметить, что Тони Радакин 28 сентября прибыл с визитом в Украину. Он и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провели встречу, во время которой обсудили ситуацию на фронте, потребности украинской армии и усиление ПВО.

Также в столицу Украины прибыли министр обороны Франции Себастьян Лекорню и глава минобороны Британии Грант Шаппс. Визит проходит накануне первого Форума оборонных индустрий, на котором украинские должностные лица должны встретиться с представителями более 160 оборонных компаний из 26 стран.

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