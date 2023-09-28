В Украину прибыл начальник Штаба обороны Британии: Залужный раскрыл детали встречи

Начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин 28 сентября прибыл с визитом в Украину. Он и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провели встречу, во время которой обсудили ситуацию на фронте, потребности украинской армии и усиление ПВО.

Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала Залужного. Также было обнародовано фото со встречи (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

"Встреча с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным. Рассказал о наших оборонительных и наступательных действиях на фронте. Обсудили актуальные потребности украинского войска. Особо подчеркнул необходимость усиления нашей противовоздушной обороны", – рассказал главнокомандующий ВСУ.

Залужный также поблагодарил Радакина за визит и поддержку Украины в борьбе с агрессией РФ.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– 28 сентября в Киев прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Главными темами переговоров стали поддержка Украины западными союзниками и будущее Украины в НАТО.

– На пресс-конференции Столтенберг заявил, что НАТО не считает падение "шахедов" в Румынии умышленной атакой. По его словам, с этим связана реакция альянса на инцидент.

– Также в столицу Украины прибыли министр обороны Франции Себастьян Лекорню и глава минобороны Британии Грант Шаппс. Визит проходит накануне первого Форума оборонных индустрий, на котором украинские должностные лица должны встретиться с представителями более 160 оборонных компаний из 26 стран.

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