Столтенберг прибыл с визитом в Украину и провел переговоры с Зеленским. Фото и все подробности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с неоглашенным визитом в Украину. Глава Североатлантического альянса провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время переговоров с генсеком НАТО глава государства обсудил ход боевых действий в Украине, а также военную помощь Вооруженным силам. По итогу переговоров Столтенберг и Зеленский провели совместную пресс-конференцию. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В ходе диалога генсека НАТО и главы украинского государства главными темами были полномасштабная война, развязанная Россией, поддержка нашего государства западными союзниками и будущее Украины в Североатлантическом альянсе.

По словам Зеленского, победа Украины в войне против государства-террориста России принесет мир и безопасность не только нашему государству, но и жителям других стран. Также он заверил, что между Украиной и НАТО существует надежное сотрудничество в различных сферах.

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"Результаты нашего сотрудничества – они очевидны. Созданы и успешно действуют оборонные коалиции, в частности танковая, авиационная и другие, которые усиливают нашу защиту. Есть надежное сотрудничество в разных сферах: от разведок до киберзащиты. Украина успешно применяет и совершенствует тактику применения оружия альянса", – заявил президент.

Кроме того, Зеленский прокомментировал вероятность продажи Ираном ракет государству-террористу России. Президент отметил, что соответствующие органы Украины и партнеры заявили, что на сегодняшний день нет факта продажи ракет Ираном российской оккупационной армии.

"От наших соответствующих органов и от партнеров известно, что пока нет факта продажи ракет Ираном в Российскую Федерацию. Наши службы в контакте с партнерами, занимаются этим вопросом", – сказал Зеленский.

Напомним, в Венгрии признали, что Будапешт блокировал вступление Украины в Европейский Союз и НАТО из-за вопросов закарпатских венгров. Более того, пригрозили, что без урегулирования этого вопроса "ничего не изменится".

Ранее сообщалось, что Украина не получила большего по результатам саммита НАТО в Вильнюсе, потому что лидеры стран Североатлантического альянса не рискнули тогда взять на себя слишком большую ответственность. Причиной этого стало то, что они не ощущали достаточной поддержки со стороны жителей своих государств.

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