'Испуглись ответственности': Стефанишина объяснила, почему Украина не получила большего на саммите НАТО в Вильнюсе

Украина не получила большего по результатам саммита НАТО в Вильнюсе, потому что лидеры стран Североатлантического альянса не рискнули тогда взять на себя слишком большую ответственность. Причиной этого стало то, что они не ощущали достаточной поддержки со стороны жителей своих государств.

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Такое мнение высказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время форума Yalta European Strategy, который проходил 8-9 сентября в Киеве. Об этом пишет "Европейская правда".

"Главный урок, который мы вынесли из Вильнюса – лидеры (стран НАТО – Ред.) оказались не готовы взять на себя ответственность за более амбициозное заявление, поскольку не чувствовали поддержки обществ", – заявила политика.

Она считает, что если бы в Вильнюсе Украина получила гарантии вступления в НАТО, это могло бы изменить ход войны с Россией. "Путин бы "умер". Однако политической воли включить эти пять слов не оказалось", – сказала Стефанишина.

По ее словам, сначала украинскую сторону это возмутило, но потом пришло понимание причин такого результата.

"Потом мы поняли, что мы нуждаемся в поддержке обществ и парламентов этих стран для того, чтобы у их лидеров в следующий раз было достаточно воли для принятия такого решения", – отметила вице-премьер.

Напомним, что лидеры стран "Группы семи" согласовали на полях саммита НАТО в Вильнюсе "Совместную декларацию о поддержке Украины" (Joint Declaration of Support for Ukraine) с гарантиями безопасности для Украины.

В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что никакие гарантии безопасности не заменят Украине членства в НАТО. Вступление нашей страны в Североатлантический альянс является самой мощной гарантией того, что в Европе больше не будет войны.

Подробнее о результатах саммита НАТО в Вильнюсе читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Стефанишина заявила, что Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года. Однако вступить в НАТО наша страна сможет раньше, чем в Европейский Союз. Это может случиться после победы Украины в войне.

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