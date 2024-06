Украина усиливает оборону в Сумской области, в районах Волчанска и Липцов на Харьковщине продолжаются бои: анализ ISW

Украинские силы продолжают укреплять свою оборону в Сумской области против угрозы возможных будущих наступательных операций России. Тем временем оккупанты недавно незначительно продвинулись к юго-западу от Волчанска на Харьковском направлении.

Бои также продолжаются в районе села Липцы. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 2 июня.

Накануне представитель украинского оперативного командования "Север" Вадим Мысник сообщил, что военные укрепляют и совершенствуют свои оборонительные рубежи, в том числе второй и третий линии обороны на Сумщине.

По его ловам, при строительстве укреплений ВСУ определяют направления, с которых может быть угроза российского наступления, и учитывают местный рельеф.

В ISW добавили, что проанализировали сообщения российских блогеров: согласно им, военное командование перебрасывает в Курскую область РФ неустановленное количество оккупационных сил.

В то же время отмечается, что 2 июня на фоне продолжающихся на Харьковском направлении боевых действий российские войска незначительно продвинулись полями к северу и востоку от Старицы, а также в районе Волчанска. Они проводили механизированные штурмы населенных пунктов.

Российские пропагандисты утверждают, что украинские силы "безуспешно" контратакуют в северной и центральной части Волчанска, а также в лесных массивах между Глубоким и Лукьянцами (оба к северу от Харькова). Один из них заявил, что бои в Волчанске и под Липцами "приобретают позиционный характер".

В ISW говорят, что в атаках на Волчанск враг задействовал части 138-го и 25-го мотострелковых бригад (обе входят в состав 6-й общевойсковой армии Ленинградского военного округа), а также батальона, разведывательной и снайперской роты 83-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Как сообщал OBOZ.UA, майор ВСУ и замкомандира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что на Сумском направлении у РФ достаточно сил не только для диверсий, но и для наступательных операций. Он уверен, что там нужно готовиться к определенным действиям со стороны врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!