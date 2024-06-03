Жорин: нужно готовиться к определенным событиям на Сумском направлении

На Сумском направлении нужно готовиться к определенным событиям. У россиян там достаточно сил не только для диверсионных действий, но и для наступательных операций.

Такое мнение высказал майор ВСУ и заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. По его словам, сейчас враг давит не только на Харьковском направлении.

"До сих пор у РФ нет ограничений в использовании живой силы, до сих пор они могут себе позволить угнать стадо в наступление, запрещая даже оказывать первую помощь раненым. Потому что основное это выполнить задачу", – отметил военный.

По его мнению, нужно понимать, что оккупантам нет особой цели совершать серьезные прорывы в глубину.

"Им нужно растянуть линию фронта и оттянуть наши силы. Поэтому достаточно прорваться на 5-10 километров и открыть для нас новые участки боевых действий, где мы вынуждены будем тратить свои ресурсы, боеприпасы, а главное – терять своих людей", – подчеркнул Жорин.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Днем 2 июня в Генштабе сообщили, что оккупанты предприняли очередную попытку прорыва на Харьковском направлении в районе села Старица. Также враг сбросил в то время 16 КАБов в районы Волчанска, Старого Салтова, Нескучного, Старицы, Ивановки и Белого Колодца.

– Самым горячим остается Покровское направление, где оккупанты совершили 17 атак на позиции наших войск.

– 31 мая воины 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского ВСУ показали результаты неудачного вражеского "мясного штурма", который оккупанты устроили прямо посреди белого дня. Противник потерял живую силу и бронетехнику.

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