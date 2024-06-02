Генштаб: украинские воины жестко отвечают врагу, на Покровском направлении горячо

С начала текущих суток количество боевых столкновений на фронте в Украине достигло 48. Самым горячим остается Покровское направление, где оккупанты совершили 16 атак на позиции наших войск.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook по состоянию на 17:00. Там отметили, что Силы обороны жестко отвечают на вражеские попытки продвинуться вперед.

Отмечается, что защитники на Покровском направлении уже отбили 12 вражеских атак, четыре – еще продолжаются недалеко от Нетайлового и Сокола. Противник применяет управляемые авиационные бомбы. В частности, на Евгеньевку агрессор сбросил два КАБа, на Александрополь и Карловку – по одному.

Ситуация по другим направлениям фронта

Харьковское направление. Оккупанты продолжают разрушать авиаударами с территории РФ населенные пункты области. С начала суток сбросили уже 20 КАБов. После обеда россияне ударили из авиации в район Волчанских хуторов. Также агрессор провел одну атаку недалеко от Старицы. Украинские военные укрепляют оборону и активно истощают наступательный потенциал врага.

Лиманское направление. Защитники отбили три атаки противника. После неудачной попытки в районе села Терны дважды российские оккупанты попытались улучшить тактическое положение в Серебрянском лесу. Получили отпор. Враг перегруппировывает силы. Наши защитники укрепляют занятые рубежи и контролируют ситуацию.

Северское направление. Продолжается бой в районе Выемки. Общее количество боеприкосновений на направлении возросло до семи.

Краматорское направление. Враг концентрировал усилия недалеко от Калиновки и Клещиевки – отражены четыре вражеских атаки. Захватчики ударили десятью неуправляемыми авиаракетами в район Дружбы.

Времевское направление. Враг продолжает атаковать в районе Старомайорского. Все три сегодняшних атаки оккупантов подразделения Сил обороны отбили.

Приднепровское направление. На левом берегу Днепра агрессор предпринял уже три попытки оттеснить наши подразделения с позиций у Крынок. Потерпел неудачу. Захватчики нанесли два авиаудара – по районам сел Ольговка и Новотягинка.

На остальных направлениях ситуация существенно не изменилась.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Днем 2 июня в Генштабе сообщили, что оккупанты предприняли очередную попытку прорыва на Харьковском направлении в районе села Старица. Также враг сбросил на то время 16 КАБов в районы Волчанска, Старого Салтова, Нескучного, Старицы, Ивановки и Белого Колодца.

– 31 мая воины 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского ВСУ показали результаты неудачного вражеского "мясного штурма", который оккупанты устроили прямо посреди белого дня. Противник потерял живую силу и бронетехнику.

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