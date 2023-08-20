Украина усиливает охрану госграницы на Волыни: Наев оценил угрозы и рассказал о работе разведки

На Волыни продолжается укрепление государственной границы. На Волынском направлении увеличено количество пограничников, активно развивается система оборонных рубежей и позиций, в случае роста угрозы туда перебросят дополнительные системы вооружений, противотанковое оружие и ПВО.

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Украинская разведка тем временем внимательно отслеживает, что делает враг по ту сторону границы, чтобы зафиксировать сигналы о росте военной угрозы. Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он сообщил, что на Волыни продолжается укрепление охраны и обороны госграницы. Так, на Волыни увеличили количество пограничных нарядов. Силы обороны мониторят ситуацию по ту сторону границы. Также усилена боевая служба и ведение разведки.

По словам Наева, государственная граница Украины плотно заминирована, что, в сочетании с естественными препятствиями, создает зоны непроходимости для враждебных сил.

"Для врага подготовлено все, что будет уничтожать его и не допускать его прохода вглубь нашей территории. Мы принимаем адекватные меры по усилению охраны и обороны государственной границы. Непосредственно сейчас увеличено количество личного состава пограничников. Также активно развивается система оборонных рубежей и позиций", – отметил командующий ОС ВСУ.

Наев также добавил, что в Генштабе спланировали меры по увеличению сил, если угроза на границе в Волынской области возрастет.

"Сейчас мы оцениваем ситуацию как стабильную и контролируемую. В случае роста уровня военной угрозы произойдет усиление как средств огневого поражения, противотанкового оружия, систем противовоздушной обороны, так и живой силы", – подчеркнул он.

На Волынском направлении активно работает украинская разведка. Разведчики располагают четкой информацией о том, кто находится по другую сторону границы и чем они занимаются. Эту информацию Силы обороны получают постоянно.

Также Украина тесно сотрудничает с другими странами-соседями, которые также укрепляют свои границы на фоне российско-белорусской угрозы.

"Непосредственно я нахожусь в активном общении с командующим оперативным командованием Вооруженных сил Республики Польша генералом Томашем Пиатровски. Мы часто встречаемся, проводим телефонные разговоры, обмениваемся информацией о том, что делает Польша и другие страны НАТО по укреплению своих границ", – рассказал Наев.

Напомним, ранее Наев проверил готовность к отражению российских атак на Ривненской АЭС. Он назвал ситуацию на стратегическом объекте "стабильной", но предостерег, что оккупанты и дальше будут пытаться разрушить украинскую энергетическую систему. Однако, по словам Наева, военное командование делает все возможное для ее защиты.