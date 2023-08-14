'Ситуация стабильная': Наев проверил готовность к отражению российских атак на Ровенской АЭС. Фото

На Ровенской атомной станции, являющейся важным объектом критической энергосистемы Украины, ситуация остается стабильной, радиационный фон в норме. Станция работает в штатном режиме, производя мегаты электроэнергии, питающие энергосистему Украины.

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Такой вывод сделал командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, посетивший Ровенскую АЭС в понедельник, 14 августа. Об этом сообщила пресс-служба Командования ОС ВСУ.

Наев отметил, что оккупанты и дальше будут пытаться разрушить украинскую энергетическую систему и заверил, что военное командование делает все возможное для ее защиты.

"Враг не оставляет своих коварных намерений и замыслов, чтобы обескровить украинскую систему электричества, но мы продолжаем делать все для того, чтобы предоставлять нашим защитникам необходимое вооружение, военную технику, увеличивать оборонные способности. Я доволен темпами работ. Наши возможности будут повышаться. Стоять на месте мы не будем", – отметил командующий.

Сергей Наев поблагодарил всех, чья работа способствует повышению наших оборонных и охранных способностей, а именно военнослужащим и работникам Ровенской атомной станции.

Напомним, в начале июля Ровенскую АЭС посетил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Вместе с энергетиками он обсудил возможные сценарии развития событий на Запорожской атомной электростанции. Военные и энергетики договорились об обмене информацией, чтобы можно было анализировать, планировать и прогнозировать события на ЗАЭС, а также тесное взаимодействие, чтобы своевременно принять меры реагирования на те или иные ситуации.

А президент Украины Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего на Ровенской АЭС. Высшее военное руководство государства собралось на АЭС, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы станции.

Как сообщал OBOZREVATEL , РФ, вероятно, возобновит атаки на энергетические объекты предстоящей зимой. Отключения тока, вероятно, будут, однако ситуация может быть лучше, чем прошлой зимой.

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