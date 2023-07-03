Залужный посетил Ровенскую АЭС: договорился о сотрудничестве в контексте рисков на ЗАЭС. Видео

В понедельник, 3 июля, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный посетил Ровенскую АЭС. Вместе с энергетиками он обсудил возможные сценарии развития событий на Запорожской атомной электростанции.

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Об этом сообщил Генштаб и обнародовал соответствующее видео. На встрече также были начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, президент "Энергоатома" Петр Котин и директор Ровенской АЭС Павел Ковтонюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Военные и энергетики договорились об обмене информацией, чтобы можно было анализировать, планировать и прогнозировать возможные сценарии развития событий на Запорожской атомной станции. А также о тесном взаимодействии, чтобы своевременно принять меры реагирования на те или иные ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

По информации главы Главного управления разведки генерала Кирилла Буданова, российские кафиры полностью осуществили подготовку к теракту на Запорожской АЭС. Отмечается, что технику со взрывчаткой захватчики разместили у четвертого и шестого энергоблоков станции.

Если страна-агрессор Россия совершит теракт на ЗАЭС, то эта катастрофа коснется жителей сразу нескольких регионов. На фоне этой угрозы жителям Николаевщины посоветовали запастись едой и водой, а Херсонщины – совсем покинуть регион. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заверил, что в случае теракта на ЗАЭС Украина подготовила план эвакуации жителей нескольких областей.

Глава Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах генерал армии Николай Маломуж уверен, что РФ не реализует план теракта на ЗАЭС по ряду объективных причин. Он напомнил, что сценарий подрыва станции рассматривался Кремлем как один из четырех факторов давления на Украину наряду с уже подвергнутым подрыву плотины Каховской ГЭС терактом на заводе "Титан" в Крыму и применением ядерного оружия.

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