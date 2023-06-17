Украина уже на пути к освобождению Крыма: американский генерал дал оценку контрнаступлению ВСУ

Основная фаза контрнаступления Вооруженных сил Украины еще не началась, но защитники родной земли уже находятся на пути по изгнанию оккупантов со своих территорий. В ходе успешных боев Россия будет вынуждена отступить, в том числе, и из Крыма.

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Об этом рассказал генерал и экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в эфире телемарафона UA Разом. Сейчас Силы обороны системно занимаются тем, что "прощупывают" слабые места противника, а также сбивают его с толку.

"Российская армия находится в растерянности, не понимая, где именно будет сосредоточено основное наступление на их позиции. Конечно, в ходе боевых действий будут и потери. Я имею в виду, что следующие несколько дней будет очень тяжело, но ожидаю, что в последующие несколько недель мы увидим гораздо больший успех и прогрессивную динамику движения украинских сил", – подчеркнул американский генерал.

Так, Ходжес резюмировал, что начальный этап операции ВСУ играет важное значение в освобождении территорий. Пока еще невозможно говорить о результатах, но очевидным остается одно.

"Украина ступила на путь, который приведет к освобождению Крыма и изгнанию российских оккупантов со своих территорий", – обозначил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ходжес выразил свое недовольство отсутствием ракет ATACMS в арсенале украинской армии и поддержал решение Британии о предоставлении Storm Shadow. В противном случае это будет подпитывать иллюзию РФ о безопасности на оккупированной крымской территории.

Американский генерал также указал, что Украина может победить в войне с РФ к концу 2023 года. Во многом это зависит от поддержки США и других союзников на Западе, которые должны твердо заявить о желании нашей победы.

"Мы должны помогать Украине непрерывными усилиями с модернизацией ее обороны. Нужно, чтобы Украина была вооружена до зубов, как, например, Южная Корея, чтобы у нее была возможность удерживать Россию от повторных атак. Я ожидаю некоего соглашения или договоренности между США, возможно, с некоторыми другими странами и Украиной, чтобы повысить безопасность Украины, пока она не станет членом НАТО", – резюмировал он.

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