Украина в 2022 году стала третьим крупнейшим импортером оружия в мире – SIPRI

По итогам 2022 года Украина стала третьей в мире по величине импорта основных вооружений. Решающую роль в формировании такого показателя сыграла военная помощь США и многих других государств после полномасштабного вторжения России.

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По величине импорта вооружений Украину опережают лишь Индия и Катар. Об этом сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).

Аналитики отмечают, что на Украину приходилось 2% мирового импорта вооружений за период с 2018 по 2022 год. При этом, начиная с 1991 и вплоть до 2021 года, импорт оружия в Украину был несущественным.

По словам старшего научного сотрудника программы SIPRI по передаче оружия Питера Д. Веземана, в прошлом году Украина могла получить еще больше оружия, в частности, боевых самолетов и ракет большой дальности. Однако возникшие опасения международных партнеров по поводу того, что это якобы закончится еще большей эскалацией, привели к тому, что импорт не состоялся.

"Из-за опасений, что поставка боевых самолетов и ракет большой дальности может привести к дальнейшей эскалации войны в Украине, страны НАТО отклонили запросы Украины на них в 2022 году. В то же время они поставляли такое вооружение другим государствам, особенно на Ближнем Востоке и в Южной Азии", – сказал эксперт.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время вряд ли стоит ожидать поставок западных истребителей Украине. Одна из причин – логистические и технические сложности.

Ранее сообщалось, что в администрации американского президента Джо Байдена якобы появились разногласия с официальным Киевом по ряду вопросов, касающихся перспектив ведения войны и, конечно, новых поставок вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Швейцарии Ален Берсе поддержал запрет на передачу Украине, которая более года борется с полномасштабным вторжением России, вооружения швейцарского производства. Он сказал, что это оружие "не должно использоваться в войнах".

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