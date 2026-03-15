Украина в 2026 году будет тестировать систему ПВО SAMP/T против баллистики: что это и как поможет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном о получении новейшей модификации среднего зенитно-ракетного комплекса SAMP/T. Новинка, по его заявлению, способна перехватывать баллистические ракеты.

Об этом он заявил во время своего общения с журналистами. Он заявил, что на сегодня такая модель является единственной альтернативой в Европе.

"Во время встречи с Эммануэлем важнейшей и самой главной темой обсуждения была именно альтернатива Patriot в контексте систем ПВО. Мы увидим в этом году, сбивают ли новые системы SAMP/T баллистику. Поэтому если это сработает, это станет долгосрочно хорошей помощью", — рассказал Зеленский.

Он также отметил, что если модель положительно себя зарекомендует, Украина будет первой в очереди на получение новых ЗРК последней модели.

"Если нам с французами удастся договориться, и мы сможем сбивать баллистику, то это первая такая альтернатива. И, безусловно, мы с Эммануэлем договариваемся, что в этой очереди Украина будет первой. Потому что как только они начнут сбивать баллистику, сразу будет очередь. Поэтому моей главной задачей было договориться, что мы тестируем с ними вместе и будем первыми в очереди. Других альтернатив я пока не вижу", — отмечает Зеленский.

Что известно о ЗРК SAMP/T

Заметим, что SAMP/T — это средний дальнобойный зенитно-ракетный комплекс франко-итальянского оборонного консорциума EuroSAM. Комплекс способен уничтожать воздушные цели на расстоянии до 150 км на высоте до 25 км. Также ЗРК может сбивать баллистические ракеты на расстоянии до 25 км и аналогичной высоте.

Комплекс построен на основе французской твердотопливной зенитной ракеты Aster-30. Она способна развивать скорость до 4,5 Маха (1400 м\с). Вес боевой части – 20 кг, стартовая масса – 450 кг. Однако в декабре 2015 года французская армия заключила контракт с на разработку ракеты Aster Block 1 NT. В декабре 2016 года к работам присоединилась Италия.

Ракета получит новую систему самонаведения, которая сможет обнаруживать и захватывать цели на большей дистанции и отслеживать их траекторию с большей точностью. Также там заявлен улучшенный двигатель, что позволит перехватывать даже баллистические ракеты с дальностью полета до 1500 км. Новый боекомплект позволит перехватывать российские ракеты "Кинжал" и "Циркон". В этом году они должны поступить на вооружение французских зенитчиков.

Чем SAMP/T лучше Patriot

SAMP/T имеет значительное преимущество перед американским тяжелым ЗРК Patriot, которое заключается в том, что пусковые установки европейского ЗРК запускают ракету вертикально, а радар обеспечивает покрытие на 360 градусов. Американский тяжелый комплекс способен запускать ракеты как вертикально, так и под углом, а также имеет фиксированный радар с определенным сектором обзора, что позволяет охватывать неполный радиус действия.

Однако в то же время европейские комплексы менее распространены, чем американский аналог. До передачи двух ЗРК Украине единственными операторами были Франция и Италия с 18 комплексами на две страны, и Сингапур, который имеет два ЗРК.

