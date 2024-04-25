Украина в ОБСЕ: нам нужны комплексы ПВО, самолеты и большое количество боеприпасов

В настоящее время Украина остро нуждается в современных комплексах противовоздушной обороны, боевых самолетах и снарядах. Именно это нужно стране для того, чтобы начать освобождать захваченные российскими войсками территории, а также защитить мирных граждан от ракетных и дроновых атак страны-агрессора.

С таким заявлением выступила на заседании Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ заместительница постпреда Украины при международных организациях Наталья Костенко. Дипломат поблагодарила партнеров Украины за помощь, которую они оказывают нашей стране, и призвала еще больше поддерживать Украину, передает Укринформ.

Москва предпринимала множество попыток помешать предоставлению Киеву необходимых средств обороны, однако "ничто не может изменить основополагающий принцип права нации на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", отметила Костенко.

Дипломат подчеркнула, что действия России также направлены на "консолидацию других авторитарных режимов, которые действуют с целью подрыва международного мира и стабильности".

Мировое сообщество, подчеркнула она, обязано разработать единую стратегию противодействия угрозам со стороны РФ и ее приспешников.

"Украина твердо убеждена, что мир, к которому мы все стремимся, может быть достигнут только через полное восстановление принципов, закрепленных в Уставе ООН, положения которого согласились уважать все страны мира", – подытожила Костенко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее представительница Украины в ОБСЕ сказала, что лишь 3% ракет, беспилотников и управляемых бомб, которыми Россия бьет по Украине, поражают военные цели, остальные 97% попадают в гражданскую инфраструктуру.

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