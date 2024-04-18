Украина в ОБСЕ: 97% российских ракет и дронов попадают в гражданскую инфраструктуру

Лишь 3% ракет, беспилотников и управляемых бомб, которыми Россия бьет по Украине, поражают военные цели, остальные 97% попадают в гражданскую инфраструктуру. Одним из таких актов террора стал и удар тремя ракетами по густонаселенному району Чернигова 17 апреля.

Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявила заместитель главы украинской миссии Виктория Кувшинникова, сообщает "Укринформ". Она подчеркнула, что государство-террорист ежедневно убивает людей и разрушает критически важную инфраструктуру.

"Вчера произошла еще одна ужасная атака. Россия попала тремя ракетами в густонаселенный район Чернигова. По меньшей мере, 18 человек погибли и еще 78 получили ранения. Это – террор в его самом ужасном проявлении. Только один из многих случаев", – отметила Кувшинникова.

Она подчеркнула, что вражеская пропаганда не скрывает своих намерений сделать украинские города непригодными для жизни. В частности, Харьков, Сумы и другие населенные пункты вдоль линии фронта являются постоянными целями не только ракет и БПЛА, но и вражеских КАБов.

Представительница украинской миссии при ОБСЕ проинформировала, что для противостояния российскому террору Украине нужны дополнительные системы противовоздушной обороны.

"Реальность показала, что предоставление Украине военной помощи остается лучшим и самым дешевым вариантом избегания опасной эскалации, которая может привести к гибели мирного населения и разрушению объектов инфраструктуры", – заявила Кувшинникова.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 18 апреля россияне обстреляли водителя автомобиля, привезшего хлеб в магазин. В результате военного преступления мужчина 1994 года рождения получил контузию.

– Также 18 апреля россияне обстреляли Днепропетровскую область. Под ракетный удар попал Днепровский район, ранения получили двое мужчин.

– 17 апреля тройным ракетным ударом по Чернигову Россия убила 18 граждан Украины. В результате действий российских военных преступников пострадали 78 человек.

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