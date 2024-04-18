В приграничье Черниговщины оккупанты атаковали водителя автомобиля, который привез хлеб в магазин

Днем 18 апреля российские террористы обстреляли водителя автомобиля, который привез хлеб в магазин. Вследствие военного преступления мужчина 1994 года рождения получил контузию.

Войска РФ ударили по гражданскому транспортному средству в Новгород-Северском районе. Об этом в Telegram сообщило МВД Украины.

Путинские захватчики нанесли прицельный удар по гражданскому автомобилю с помощью дронов. Атака была совершена, когда транспортное средство остановилось возле местного магазина, чтобы доставить хлеб.

Водитель автомобиля получил контузию легкой степени. Также в результате взрыва были повреждены автомобиль и помещение магазина.

"В Новгород-Северском районе россияне прицельно атаковали дронами гражданский автомобиль хлебокомбината. россияне совершили атаку, когда водитель остановился возле местного магазина, чтобы доставить хлеб. В результате взрывов водитель 1994 года рождения претерпел контузии легкой степени. Автомобиль и помещение магазина повреждены", – говорится в сообщении МВД.

Напомним, 14 апреля российская оккупационная армия атаковала дроном гражданский грузовик. Вследствие военного преступления водитель погиб на месте. Враг ударил по автомобилю на территории Краснопольской громады.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия тройным ракетным ударом по Чернигову днем 17 апреля убила 18 граждан Украины. В результате действий российских военных преступников пострадали 78 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!