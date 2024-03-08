'Украина вдохновила мир': военнослужащая ВСУ рассказала о влиянии войны на ее жизнь. Видео

Младший сержант София, которая сейчас проходит обучение в Великобритании в рамках многонациональной учебной операции "ИНТЕРФЛЕКС", рассказала, как ее жизнь изменилась после полномасштабного вторжения РФ. До него девушка училась в Харьковской государственной академии дизайна и искусств.

Рассказ защитницы для министерства обороны Великобритании опубликовали на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook. После вторжения россиян София встала на защиту Украины, присоединившись к войску.

Она является боевым медиком, но при этом остается студенткой академии.

"Я буду в армии, пока это не закончится. Это несомненно. Но когда война закончится, возможно, я займусь тем, что я начала до войны. Я буду восстанавливать произведения искусства, в том числе все, что россияне разрушили во время этой войны. Это моя маленькая мечта", – рассказала София.

В минобороны Великобритании отметили, что девушка надеется восстановить искусство, уничтоженное россиянами, так же, как Фонд "Monuments Men and Women", который восстанавливает произведения искусства, уничтоженные или разграблены нацистами во время Второй мировой.

"Украина вдохновила мир своей неповторимой храбростью и духом. Одна военнослужащая рассказывает свою яркую историю службы своей стране и влияние, которое это имеет на ее жизнь", – говорится в сообщении.

В британском минобороны отметили, что младший сержант София является одной из 30 тысяч украинских военнослужащих, прошедших обучение в Британии.

Как сообщал OBOZ.UA, боевой медик Интернационального легиона терробороны Вооруженных сил Украины Анастасия Муцей призвала мужчин, бежавших за границу с началом масштабной войны, помогать военным финансово, если они не готовы защищать родину на поле боя. По ее мнению, не все оставшиеся в стране мужчины должны воевать на фронте.

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