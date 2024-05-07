"Украина выполнила свои обязательства": Зеленский намекнул на важные новости в ближайшее время. Видео

Украина готовит встречи и документы, "которые точно станут новостями в ближайшие недели", новые визиты партнеров, а также соглашения о безопасности с новыми государствами. Что касается будущих переговоров с Европейским Союзом, то наша сторона "выполнила свои обязательства" и будет прорабатывать детали.

Об этом в обращении к народу сообщил глава государства Владимир Зеленский. Видео опубликовал YouTube-канал Офиса президента Украины вечером во вторник, 7 мая.

"Конечно, мы продолжаем готовить фактический старт переговоров с Европейским Союзом на июнь. С нашей украинской стороны все детали будут проработаны на 100%. Украина выполнила свои обязательства. И на такую ​​же активность – результативную активность – Украина рассчитывает и со стороны партнеров", – заявил гарант.

Также продолжается марафон подготовки первого Глобального саммита мира. Он "может и должен показать, чего стоит международное сотрудничество и все слова о защите Устава ООН и международного порядка, основанного на правилах – слова, звучавшие в годами во время этой войны".

Президент 7 мая провел телефонные разговоры с лидерами Испании, Бельгии, Латвии, Финляндии и Кабо-Верде.

"Шаг за шагом мы выйдем на поистине глобальное сообщество – каждый континент будет представлен на нашем Саммите в Швейцарии, разные нации – и географически большие, и географически меньшие, и те, кто уже четко высказался в поддержку международного права, и те, кто еще это сделает. Пока в Москве лишь лицемерно используют термин "многополярность", чтобы прикрыть свои попытки контролировать жизнь других наций, мы создаем реальный инструмент реальной многополярности – приглашаем на Саммит миру мировое большинство. И именно большинство должно сказать свое слово – может приблизить справедливый мир", – рассказал Зеленский.

Ситуация на фронте

Президент в обращении вспомнил о Покровском, Кураховском, Краматорском, Лиманском, Времевском, Купянском направлениях.

"Сегодня, как и всегда, был на связи с военными, провел отдельное совещание с Министерством обороны, в частности по комплектованию наших бригад. Мы делаем все, чтобы укрепить воинов и чтобы дать Украине больше крепости в боях", – заверил Зеленский.

Он поблагодарил каждую нашу боевую бригаду – всех, кто бьется на передовой, бьется результативно и храбро, не сдавая позиций.

По результатам первых дней недели особой благодарности заслуживают воины 55 отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь".

"Молодцы, ребята! Ваша меткость неизменно вдохновляет!" – сказал глава государства.

Кроме того, он поблагодарил всех в мире, кто помогает нам. "Спасибо всем лидерам, которые действительно держат слово и выполняют то, о чем мы договаривались – все пакеты снабжения оружием и снарядами для Украины сейчас чрезвычайно важны. Это время определяет весь год – и в боях, и в тренировке, и в обеспечении. Любая задержка сейчас в оружии или снарядах или в комплектовании наших бригад будет стоить слишком дорого для всех в мире, кто действительно хочет защиты от России", – отметил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA, в Украине 7 мая (по состоянию на 18:00) произошло 64 боестолкновения. Больше всего российских атак – 18 за сутки – наши защитники отбили на Авдеевском направлении.

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