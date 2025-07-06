Украина закроет небо: появились детали о новой системе защиты от БПЛА

В Украине самыми эффективными методами противодействия массированным российским воздушным атакам "Шахедами" являются дроны-перехватчики. Но для качественного отражения этих вражеских БПЛА защитникам неба нужно иметь не менее 500 подобных средств.

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Об этом рассказал генерал-лейтенант, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в комментарии СМИ. По его словам, в последнее время Силы обороны сосредоточены над закрытием неба от российских дронов-камикадзе и украинские предприятия расширяют для этого свои возможности, сотрудничают с иностранными партнерами.

Военный эксперт подчеркнул, что страна работает над развитием беспилотных аппаратов именно в контексте защиты гражданских от налетов ударных дронов типа Shahed-136 (рус. "Герань-2"). Ведь Россия существенно нарастила возможности наносить ими удары, только за сутки военные преступники могут запускать примерно 500 беспилотников.

"Барражирующие боеприпасы типа "Шахед" – это серьезная проблема, ищем пути борьбы. Одно из направлений – дроны-перехватчики. Только в Украине работают над масштабированием изготовления четыре компании, также работаем с союзниками", – заявил Романенко.

Он добавил, что украинские дроны-перехватчики уже достигли мощных результатов – поднимаются в воздух на 11 километров. Они оснащены реактивными двигателями и используют искусственный интеллект.

Для уничтожения "Шахедов" Украина также привлекает средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и легкомоторные самолеты (поднимаются выше, чем летят российские воздушные цели).

"Наши способности нужно развивать до такого уровня, чтобы мы имели полтысячи средств для уничтожения беспилотных аппаратов врага, а также полсотни противоракетных средств", – отметил генерал-лейтенант.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что значительную часть российских "Шахедов" сбивают мобильные огневые группы – их эффективность и сегодня составляет около 40%. В то же время в условиях, когда Украина вынуждена экономить зенитные ракеты, Силы обороны ищут новые средства противодействия дроновым атакам РФ. Так, перспективным направлением военные считают применение для уничтожения таких вражеских целей легкомоторной авиации, также развиваются дроны-перехватчики с эффективностью около 70%.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что увеличение количества дронов-перехватчиков – это приоритет Украины. Он отметил, что задача для всего государства, Сил обороны и всех бизнесов, которые работают по этому направлению, – это еженедельно давать больше результатов по БПЛА.

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