В рядах Интернационального легиона ВСУ воюют представители многих стран мира. Среди них есть и колумбийцы.

Они не знают ни английского. ни украинского, отмечает DW. Однако иностранцы хорошо мотивированы не только воевать за Украину и встретить здесь победу, но и остаться здесь надолго или навсегда.

"Когда я услышал, что президент Зеленский просит иностранных солдат присоединиться к бою и защитить эту страну, я сделал все возможное в своей стране, чтобы приехать сюда. Украинское правительство приняло нас, дало нам возможность быть здесь, принадлежать к Вооруженным силам, что я и делаю с большой гордостью", – рассказал военнослужащий Хавьер.

"Украина уже завоевала мое сердце, украинцы завоевали мое сердце. Моя обязанность сейчас – помогать и защищать Украину", – говорит Энрике.

А тем временем новый рейд российских добровольцев из легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" на территорию РФ 12 марта вызвал панику в РФ. Бои продолжаются и сегодня, а вооруженное противостояние и внутренние конфликты в РФ со временем будут только набирать обороты.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший актер академического Малого театра России, звезда сериала "Глухарь" Кирилл Канахин, пополнивший ряды "Русского добровольческого корпуса", в РФ заочно приговорен к пожизненному заключению из-за "нападения" на Брянскую область. РДК также входит в состав Интернационального легиона Украины.