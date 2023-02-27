Украине больше нужны не F-16, а штурмовые воздушные платформы для ударов по земле, – Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что нашим Вооруженным силам сейчас нужна штурмовая авиация. Однако на данный момент украинские защитники больше нуждаются не в истребителях F-16, о которых много говорят в течение последних месяцев, а в воздушных платформах, предназначенных для нанесения ударов по земле.

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Об этом Буданов сказал в интервью Voice of America. В Соединенных Штатах Америки, например, они представлены самолетами Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II. Эти штурмовики предназначены для поддержки сухопутных войск с воздуха путем уничтожения бронетехники, танков и других наземных сил противника.

Также, если говорить о вооружении армии США, то это ударные вертолеты McDonnell Douglas AH-64 Apache.

Буданов отметил, что это лишь его субъективное видение, отвечая на вопрос о том, почему президент Украины и его окружение сейчас обсуждают с партнерами предоставление ВСУ именно F-16.

"Возможно, кто-то видит другую концепцию", – сказал начальник ГУР.

Кроме авиации, по словам Буданова, Украине в целом нужно больше того оружия, которое уже поставляют партнеры, и оно должно поступать быстрее. Это позволило достичь перелома в балансе наших сил и сил противника.

"Это интенсификация поставок вооружения. Именно интенсификация. Потому что вооружение идет, но темпы и объемы не достаточны для перелома. По состоянию на сейчас. То есть нужно больше", – ответил Буданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Они обсудили поставки Украине необходимого оружия, в том числе многоцелевых боевых самолетов F-16.

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