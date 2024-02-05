"Украине нужны сила, свежая энергия и достаточное лидерство": Зеленский объяснил отставку министра по делам ветеранов. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский назвал увольнение министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной перезагрузкой в этой сфере. Он заявил, что "это вопрос исключительно менеджмента" и нашей стране необходима "сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере".

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Отставку министра гарант прокомментировал в вечернем обращении к гражданам 5 февраля. Соответствующее видео обнародовал YouTube-канал Офиса президента.

Зеленский сообщил, что утром в понедельник вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем он обсудил "усиление политики героев – политики ветеранов". "Шаги, которые справятся с существующими проблемами в этой сфере и придадут уверенности нашим людям. Шаги перезагрузки – и не только лишь в этом направлении", – намекнул президент на продолжение кадровых перестановок.

"При всем уважении к госпоже министру, это вопрос исключительно менеджмента. Украине нужна сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере. Мы должны победить в этой войне. И сделать в этом году максимум, то есть даже больше, чем возможно. Украина победит!" – добавил Зеленский.

Добавим: 5 февраля Юлия Лапутина написала заявление об увольнении с должности министра по делам ветеранов, которую она занимала с декабря 2020 года. Депутаты Верховной Рады планируют проголосовать за этот вопрос на ближайшем пленарном заседании.

Зеленский в обращении также рассказал, что 5 февраля посетил Днепропетровскую, Кировоградскую и Черкасскую области.

Везде среди главных вопросов было укрепление средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. "Несколько важных поручений по этому поводу есть сегодня", – отметил глава страны.

В Черкассах он принял участие в региональном заседании Конгресса местных и региональных властей. Там присутствовали и представители областного бизнеса.

"Это сейчас один из топовых приоритетов нашего государства – дать максимум возможностей предпринимателям работать ради экономического роста и создания рабочих мест", – заявил Зеленский.

В 2023 году удалось обеспечить основу экономической устойчивости Украины. Это работа морского коридора, защита энергетики. Есть договоренности и с нашими партнерами по долговременной поддержке.

"Прошлый год завершили с экономическим ростом более 5%. И этот год должен сохранять динамику. Нужны прозрачные, чистые, законные отношения между государственными институтами и бизнесом и работа бизнеса в чистом, легальном поле – "в белую" и для сохранения и создания наибольшего количества рабочих мест. Устойчивость нашей экономики, социальная устойчивость Украины – это элемент нашей государственной устойчивости в войне.

Я благодарен всем, кто работает ради того, чтобы Украина могла выстоять. Я благодарен каждому предпринимателю, каждому разработчику, всем нашим людям, которые создали Украине, в частности новую отрасль – отрасль дронов, и кто создает новую мощную украинскую РЭБ, всем нашим айтишникам, которые стали защитниками. Правительство поддержит эту работу по максимуму. Я благодарю всех, кто бьется ради нашего государства и людей!" – сказал гарант.

Как ранее писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 суток (до 14 мая 2024 года).

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