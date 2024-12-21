Военно-политическому руководству Украины приходится принимать сложные решения в вопросе мобилизации, чтобы поддерживать обороноспособность страны на нужном уровне. Несмотря на дефицит живой силы власть пока не планирует снижать мобилизационный возраст с 25 до 18 лет.

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Более того, украинские защитники отмечают, что снижение возраста призывников не решит проблему нехватки личного состава. Об этом сообщает The Guardian.

Администрация Белого дома публично призывает Украину снизить возраст, с которого мужчины могут быть мобилизованы, с 25 лет, как сейчас, до 18 лет. На сегодняшний день представители власти заверяют, что о снижении мобилизационного возраста речь не идет.

Тем не менее Запад продолжает настаивать на своей позиции и даже предлагает создать новые центры подготовки и обучения для новобранцев. Чиновники в администрации президента США Джо Байдена были раздражены тем, что Владимир Зеленский требовали больше оружия, но не могли мобилизовать необходимое количество людей.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Сэветт заявил, что люди –это самая важная потребность на фронте. Американский чиновник утверждал, что США готовы нарастить учебные возможности, если Украина предпримет соответствующие шаги для пополнения рядов ВСУ.

В свою очередь большинство украинцев, даже тех, кто находится на фронте, опасаются дальнейшего снижения возраста мобилизации, ссылаясь на необходимость защиты молодого поколения. Многие военные говорят, что повысить уровень мобилизации можно не снижением призывного возраста, а предоставлением лучших стимулов и большей подготовки.

"Дело не в возрасте, на самом деле, им нужны хорошие условия и мотивация. 18-летние – это еще дети. Возможно, они могли бы снизить возраст до 23, если это необходимо, но в Киеве все еще достаточно людей, которых можно мобилизовать, но они не хотят идти", – сказал солдат из 114-й бригады.

Напомним, советник комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский предположил, что в 2025 году в Украине якобы могут снизить мобилизационный возраст. Однако нардепы Федор Вениславский и Дмитрий Наталуха опровергли это, ведь соответствующих законодательных инициатив нет, и оборонный комитет не ведет об этом дискуссий.

Ранее президент Владимир Зеленский объяснил, что Украине не хватает оружия для того, чтобы обеспечить им уже воюющие на фронте бригады. Поэтому первоочередная потребность сейчас именно в вооружении, а не в снижении мобилизационного возраста.

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