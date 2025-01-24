'Украине требуется большее влияние на глобальную политику': Зеленский отметил наградами работников Службы внешней разведки. Видео

Сотрудники Службы внешней разведки 24 января отмечают свой профессиональный праздник. В этот день лучшие из лучших разведчики получили высокие государственные награды.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил важность того, что каждый день делают разведчики СВР – как в выявлении военных целей на территории государства-агрессора, так и в сборе информации о том, что реально происходит вокруг российско-украинской войны.

"Поздравил работников и работниц Службы внешней разведки Украины с их профессиональным днем и отметил наградами. Спасибо вам за вещи, которые уже удались. Много о разведке не скажешь публично, но вас есть за что поблагодарить. И нам нужно больше такой работы. Больше поражений российских военных объектов – точные координаты, точные поражения", – отметил Зеленский.

Президент отметил важность работы СВР для донесения до мира правды о войне и приближения позитивных изменений в политике других государств по отношению к Украине.

"Украине нужно больше влияния на глобальную политику в отношении нашего государства и войны – нужно, чтобы лидеры мира имели больше реальной информации о том, что происходит, и чтобы было больше просто правды, больше необходимого нам содержания в политических решениях для Украины. Ваши успехи – это всегда успехи нашего государства, именно поэтому нужно, чтобы вы были эффективны всегда. Именно этого вам сегодня и желаем от имени всех украинцев", – подчеркнул президент.

Во время встречи по случаю Дня Службы внешней разведки Зеленский вручил разведчикам ордена Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, ордена княгини Ольги и Даниила Галицкого, а также медали "За военную службу Украине" и "За безупречную службу" ІІІ степени.

Также президент присвоил воинские звания бригадного генерала.

Напомним, утром 24 января Зеленский отреагировал на удар по Киевщине. В результате атаки в Броварах и Глевахе погибли трое гражданских, есть и пострадавшие, разрушениям подверглись жилые дома.

Спасатели продолжали спасательную операцию до утра: она была завершена около 09:00.

Беды россияне на этот раз натворили, ударив "Шахедами", поэтому украинский президент призвал страны Запада сделать все возможное, чтобы остановить попадание в Россию в обход санкций комплектующих, необходимых для изготовления дронов-камикадзе и других видов оружия.

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