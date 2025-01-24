'Всю ночь продолжались спасательные работы': Зеленский отреагировал на удар РФ по Киевщине и обратился к Западу. Видео

Российские войска в ночь на 24 января убили трех человек на Киевщине. Вражеская атака "Шахедами" привела к разрушениям в Глевахе и Броварах, спасательная операция продолжалась до утра.

Видео дня

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал западных партнеров сделать невозможным получение Россией комплектующих для производства ударных дронов и другого оружия в обход наложенных санкций.

"Всю ночь на Киевщине продолжались спасательные работы после удара "шахедами". Были повреждены дома в Броварах и Глевахе. К сожалению, три человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Есть раненые, им оказывается необходимая помощь. Только в 9 утра завершилась спасательная операция", – отметил глава государства.

Зеленский поблагодарил сотрудников ГСЧС Украины, медицинских работников, полицейских и "всех, кто помогает спасать людей".

"Благодарю также каждого лидера, каждой страны, которые оказывают давление на Россию для того, чтобы эта неспровоцированная и террористическая война закончилась. В частности, за каждый компонент для производства "шахедов" и ракет, которые поставляются в обход санкций, должна быть ответственность. Россия вообще не смогла бы воевать, если бы была реально ограничена возможность российских приспешников помогать этому террору и штурмам на фронте", – обратился президент к западным партнерам нашего государства.

Напомним, в ночь на 24 января в Киевской области в результате атаки БПЛА возникли пожары, погибли три человека, есть пострадавший.

Всего за ночь над Украиной сбили 25 дронов РФ, вследствие вражеского удара есть разрушения и жертвы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!