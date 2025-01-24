Над Украиной сбили 25 дронов РФ, в результате вражеского удара есть повреждения и жертвы – Воздушные силы

В ночь на 24 января Силы обороны отразили очередную воздушную атаку РФ, сбив над Украиной 25 беспилотников разных типов. В результате вражеского удара на Киевщине и Черниговщине есть погибшие.

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Противовоздушная оборона работала в семи регионах. Детали об отражении этого нападения, продолжавшегося с 21:00 минувших суток, рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что агрессор за ночь выпустил 58 ударных дронов типа Shahed и различные БПЛА-имитаторы с направлений Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

На 09:00 защитник неба сбили 25 вражеских беспилотников в Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областях. Еще 27 российских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

"К сожалению, в результате вражеского удара на Киевщине и Черниговщине пострадали люди, есть погибшие... Поражены многоквартирные и частные дома, автомобили. Специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь", – сообщили в ВС.

Ночью в небе над Сумщиной подразделения ПВО сбили 14 "Шахедов", над Хмельнитчиной – пять.

Также вражеские дроны были сбиты на Киевщине: в результате падения обломков целей в Фастовском районе вспыхнула десятиэтажка, а в Броварах – частный дом, в огне погибли три человека.

На Черниговщине в результате вражеской атаки повреждены жилые дома и автомобиль в Корюковском районе. Информация о пострадавших не поступала.

Во Львовской области защитники неба сбили все четыре российских БПЛА. В селе Подборцы Львовского района в результате падения обломков повреждены жилой дом и автомобиль. В доме выбиты окна, двери, рядом образовалась воронка диаметром четыре метра. Никто из людей не пострадал.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 января РФ атаковала Украину 92 дронами разных типов и ударила четырьмя баллистическими ракетами по Запорожью. Было подтверждено сбитие 57 вражеских БПЛА в восьми областях, еще 27 – локационно потеряны.

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