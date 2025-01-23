Над Украиной за ночь сбили 57 российских дронов, агрессор нанес удары баллистикой

Страна-агрессор Россия в ночь на 23 января атаковала Украину почти сотней ударных дронов, а пож утро четверга – баллистическими ракетами. Защитники неба сбили 57 БПЛА, еще более двух десятков были локационно потеряны.

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Вражеские дроновые и ракетные удары привели к повреждениям и пострадавшим в Запорожье. Об отражении атаки сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что с 19:00 минувших суток агрессор запустил по Украине 92 ударных БПЛА типа Shahed и другие дроны, в том числе имитаторы с направлений Миллерово, Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ). Кроме этого, оккупанты применили четыре баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 57 вражеских беспилотников в восьми областях: Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской.

Еще 27 БПЛА-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий, а три находились в воздухе, так что боевая работа продолжалась.

В небе над Сумщиной подразделения ПВО сбили семь "Шахедов", один уничтожили над Черкасщиной.

Вечером 22 января по меньшей мере пять вражеских дронов попали по Запорожью, из-за чего вспыхнул пожар, но обошлось без пострадавших. Под утро 23 января РФ ударила по Запорожью четырьмя баллистическими ракетами, убив человека. В городе поражен энергообъект, разрушена многоэтажка и повреждены десятки домов. В результате атаки пострадал 31 человек, среди которых двухмесячный ребенок, спасатели и энергетики.

Также из-за падения сбитых вражеских БПЛА пострадала Харьковщина: около 05:40 четверга "Шахеды" ударили по открытой местности вблизи села Литвиново Золочевской громады, была повреждена линия электросетей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 января Силы обороны сбили 65 дронов из 99 запущенных россиянами, еще 30 БПЛА не достигли целей. В результате вражеской атаки получили повреждения учреждения, промышленные предприятия, хозяйственные здания, частные и многоквартирные дома в шести областях.

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