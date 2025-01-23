Враг второй раз за ночь ударил по Запорожью: пострадали сотрудники ГСЧС и ребенок, под завалами есть люди. Видео

Российские оккупационные войска около четырех утра 23 января атаковали Запорожье баллистическими ракетами. В результате действий агрессора пострадали 16 человек, среди них двухмесячный ребенок и четверо сотрудников ГСЧС.

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В городе прогремело по меньшей мере четыре взрыва. Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Враг снова бьет по городу. По меньшей мере четыре взрыва прогремело в Запорожье. Предварительно, есть пострадавшие. Тревога объявлена по всей области. Не пренебрегайте правилами безопасности!" – написал он.

Позже отметил, что под завалами могут находиться люди. Ведь в результате удара повреждены жилые дома, взрывной волной выбиты окна, побита крыша.

По состоянию на 05:00 количество пострадавших в Запорожье возросло до 16 человек. Из них пятеро – в тяжелом состоянии.

"Состояние еще пяти человек медики оценивают как средней тяжести. Среди них двое сотрудников ГСЧС. Другие после помощи врачей будут на амбулаторном лечении", – уточнил глава ОВА.

Также из-за удара россиян пострадал двухмесячный ребенок – его утром доставили в больницу.

В Воздушных силах ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении и угрозу применения врагом авиационных средств поражения. В то же время мониторинговый канал Monitor заявил, что по предварительным данным, российские оккупанты применили для удара по Запорожью баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

Напомним, что вечером 22 января россияне атаковали Запорожье "Шахедами". Враг ударил по городу пятью дронами, в одном из районов вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 18 января Россия нанесла удары по Запорожью. Был поражен объект инфраструктуры, повреждены жилые дома и транспортные средства. Ранения получили 12 человек, один человек погиб.

– Российский удар по Запорожью повредил Свято-Андреевский кафедральный собор УПЦ МП. Во время атаки в храме было два человека. Внутри собора значительные разрушения – там обрушился потолок.

– 8 января россияне атаковали ФАБами промышленный объект в Запорожье. В общей сложности были повреждены 4 админздания, десятки автомобилей и общественный транспорт. Погибли 13 человек. Еще более 120 человек нуждались в помощи медиков.

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