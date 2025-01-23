Россияне атаковали Запорожье 'Шахедами', в городе загорелся пожар: первые подробности. Видео

Российские войска вечером в среду, 22 января, атаковали Запорожье ударными беспилотниками типа "Шахед". По предварительным данным, враг ударил по городу пятью дронами.

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Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров на своем канале в Telegram. В результате атаки окупантов в одном из районов Запорожья начался пожар.

Предварительно обошлось без пострадавших среди местных жителей.

"Враг нанес предварительно пять ударов "Шахедами" по городу. На ликвидацию направлены все экстренные службы", – написал Федоров.

Напомним, что 18 января Россия нанесла удары по Запорожью. Был поражен объект инфраструктуры, повреждены жилые дома и транспортные средства. Ранения получили 12 человек, один человек погиб.

Российский удар по Запорожью повредил Свято-Андреевский кафедральный собор УПЦ МП. Во время атаки в храме было два человека. Внутри собора значительные разрушения – там обрушился потолок.

Как сообщал OBOZ.UA:

– войска РФ атаковали Сумы беспилотниками. Один из них прилетел в жилищный сектор, частично разрушив один и повредив более десятка частных домов. Пострадали три гражданских.

– Утром 22 января российская террористическая армия обстреливала Константиновку Донецкой области. Враг наносил удары по населенному пункту с артиллерии и авиации. Погиб один человек, семь получили ранения.

– Кроме того, россияне 21 января атаковали FPV-дроном машину, которая ехала по селу Гоптовка Дергачевской общины Харьковской области. Погибли двое гражданских.

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