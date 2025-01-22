Оккупанты ударили по Константиновке, повреждены дома и авто: есть пострадавшие. Фото

С самого утра 22 января российская террористическая армия продолжает обстреливать Константиновку Донецкой области. Враг наносит удары по населенному пункту из артиллерии и авиации.

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Вследствие вражеских ударов в Константиновке повреждены жилые дома и критическая инфраструктура. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По информации ОВА, с утра двое жителей Константиновки – 74-летний мужчина и 59-летняя женщина – получили ранения. Город продолжает находиться под постоянным огнем артиллерии и авиации.

Кроме того, путинская армия повредила обстрелами не менее 5 частных домов, линию электропередачи, газопровод и автомобиль. Также, по предварительной информации, повреждены дом и гараж в Николаевке Константиновской громады.

В областной администрации призвали местных жителей не подвергать себя риску и эвакуироваться в безопасные районы.

Напомним, 21 января страна-агрессор Россия нанесла удар по Днепру и области, вероятно, с применением ракет баллистического типа. Под поражение попала железнодорожная инфраструктура, пострадали трое работников "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 января российские захватчики атаковали Николаев дронами-камикадзе. В результате атаки разрушениям подвергся многоквартирный жилой дом, там вспыхнул пожар, есть последствия и в частном секторе, кроме того, пострадало предприятие и коммунальный транспорт.

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