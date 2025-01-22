Оккупанты атаковали дроном авто на Харьковщине: двое гражданских погибли на месте

Войска Российской Федерации 21 января атаковали FPV-дроном машину, которая ехала по селу Гоптовка Дергачевской громады Харьковской области. Погибли двое гражданских.

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Глава ОГА Олег Синегубов подтвердил трагедию. Он сообщил в своем канале в Telegram, что событие произошло вечером во вторник, около 18:30.

Транспортное средство перемещалось внутри населенного пункта, когда прогремел взрыв.

56-летний и 44-летний гражданские мужчины, находившиеся в салоне автомобиля, погибли на месте.

Как писал OBOZ.UA:

– С самого утра 22 января ВС РФ продолжали обстрелы Константиновки Донецкой области из артиллерии и авиации. Вследствие вражеских ударов в городе повреждены жилые дома и критическая инфраструктура. Минимум двое жителей получили ранения.

– Утром 21 января захватчики нанесли удар дроном по полицейским в Купянске на Харьковщине. Ранения получили трое сотрудников полиции и двое гражданских, поврежден служебный автомобиль.

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