Оккупанты атаковали полицейских и гражданское авто на Харьковщине: есть раненые. Фото

В Харьковской области российские оккупанты снова атаковали правоохранителей. Утром 21 января они нанесли удар дроном по полицейским в Купянске.

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Трое сотрудников полиции получили ранения, поврежден служебный автомобиль, пострадали и двое гражданских. Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

"21 января около 9:00 оккупанты ударили БПЛА "Молния-2" по полицейским, которые несли службу в городе Купянск. Трое сотрудников полиции получили осколочные ранения разной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь. Поврежден служебный автомобиль", – говорится в сообщении.

Кроме полицейского автомобиля под удар попал и гражданский автомобиль: двое местных жителей – и 64-летняя женщина и ее 68-летний мужчина – также получили ранения.

На месте атаки работает следственно-оперативная группа, документирующая преступление российских захватчиков и собирающая вещественные доказательства.

По факту атаки следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь на 21 января оккупанты нанесли удар по Днепру и области. Регион Россия атаковала, возможно, с применением ракет баллистического типа. Поражена железнодорожная инфраструктура, пострадали два работника УЗ.

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